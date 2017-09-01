間接性豪雨不斷 中橫傳落石砸車

太魯閣國家公園燕子口步道靳珩販賣部前今中午傳出落石砸車。（新城分局提供）

一塊石片則掉落路面後彈起駕駛座車門旁，造車身部分凹陷及車窗破裂。（新城分局提供）

花蓮市一名彭姓導遊今天搭載遊客前往燕子口步道旅遊，中午12時許因等待遊客，車輛停靠燕子口步道靳珩販賣部前休息，突然山壁掉落2顆石塊，正中車頂及彈起砸中駕駛座車門旁，造成車窗破裂，所幸未造成嚴重傷亡。

新城分局指出，彭男等停遊客時，山壁掉落2顆落石，其中一個重達30公斤，正中車頂，並未砸穿，另一塊石片則掉落路面後彈起駕駛座車門旁，造車身部分凹陷及車窗破裂，車上彭男受到驚嚇並未造成傷亡，一行人又坐著該車輛返回市區。

(中時)