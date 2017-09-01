23歲武井咲閃嫁放浪男星 被爆明年春天當媽

武井咲閃嫁TAKAHIRO。(取自日網)

日本23歲女星武井咲今(1日)傳出已和「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO登記結婚！據《週刊女性》報導，武井咲和TAKAHIRO今天在東京都內某所入籍結婚，圈內人更爆料，武井咲疑似懷孕，預產期在明年春天。

武井咲2014年因合作日劇《戰力外搜查官》與TAKAHIRO傳緋聞，去年還被狗仔直擊出沒男友住處，不過兩人始終沒認戀情，如今跳過認愛，直接爆出奉子成婚消息，令粉絲震驚不已。巧的是，她的師姐上戶彩丈夫也是放浪兄弟的成員兼團長HIRO。

(中時電子報)