桶裝瓦斯明二連漲 全國零售價拉到近770元

桶裝瓦斯連漲二個月！中油今宣布，明日凌晨零時，調漲家用液化石油氣（桶裝瓦斯）每公斤1.9元，瓦斯行的20公斤家用桶裝瓦斯將因此增加38元。車用瓦斯每公升調漲1.1元，至於城鎮用天然氣價則不予調整。

明天調漲後，全國每桶家用瓦斯平均零售價拉高到768元，最高是台北市，一桶零售價為867元左右。這是桶裝瓦斯二連漲，上個月每桶漲68元，加上這次漲38元，合計一桶漲破百元。

一般小家庭平均每月用兩桶，明天起一個月瓦斯費增加72元，小吃店、餐廳月用15桶，增加570元。

中油表示，因為液化石油氣國際合約價格（CP）走揚，因此桶裝瓦斯不得不調價。天然瓦斯方面，因為成本無太大變動，不予調整。

(中時)