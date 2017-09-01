發射失敗！ 印度國產區域導航衛星系統遭挫
印度太空研究組織於當地時間31日19點左右從安得拉邦斯里赫里戈達島的薩迪什達萬航天中心發射了印度區域導航衛星系統(IRNSS)其中一顆重要的衛星，採用了PSLV-C39運載火箭升空，在發射19分鐘後，衛星原本應該進入軌道，但因整流罩在火箭上升過程中分離而失敗。
據《印度快報》報導，印度太空研究組織(ISRO)主席庫馬爾(Kiran Kumar)在新聞發佈會上對火箭發射失敗表示：「這不是發動器的問題，是因為整流罩在火箭上升過程中分離失敗，本來應該在軌道上分離。」
印度區域導航衛星系統由7個衛星，目前衛星的原子鐘出現故障需要更換，因此這次預計將重1.4噸的IRNSS-1H衛星送入軌道，替代2013年發射的印度區域導航衛星系統的第一個衛星 ─ IRNSS – 1A衛星，這也是首顆由印度私營部門制造的定位導航衛星。
印度研發的區域型衛星導航系統，主要提供民用的標準定位和軍用的限制性服務，號稱能夠對印度及其周邊1500公里範圍內的用戶進行精確制導和定位時。
印度發展自己的區域衛星導航系統目的是為了擺脫對美國GPS衛星導航系統的依賴，確保自己精確制導武器的安全性，雖然印度軍隊之前與美俄簽署了有關GPS和格洛納斯導航的合作協議，但此舉可讓敏感軍事信息不會落入外國手中，因此不惜斥巨資打造國產衛星導航系統，但這次發射失敗無疑是對印度發展國產衛星導航系統的挫敗。
(中時電子報)
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