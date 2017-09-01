高雄知名咖啡連鎖店 冰塊生菌數超標
高雄市衛生局今天公布今年夏季飲冰品及青草茶葉咖啡等原料抽驗結果，位於旗山區的知名連鎖咖啡店85℃的散裝冰塊被驗出生菌數超標、及鹽埕區双妃奶茶的紅茶被驗出大腸桿菌群超標，兩家複驗仍不合格，衛生局依食安法規定，各罰款3萬元。
衛生局食品衛生科長陳建榮說，位於旗山華中路的85℃，散裝冰塊是由店內製冰設備自行製造，有可能在製冰過程受到汙染，已要求該店加強維護製冰設備。
另鹽埕双妃奶茶的紅茶則驗出大腸桿菌超標，陳建榮表示，該店紅茶是經由管路輸送，可能在製作或輸送過程受到汙染，或員工手部不乾淨導致，已要求加強管路維護及員工教育訓練。
另一家複驗不合格的是鳳山「老張愛玉冰」的粉圓，也是大腸桿菌群超標，衛生局說，可能調製過程受汙染，同樣罰3萬元。
這一波抽驗另有6件青草原料農藥殘留不符規定，包括薄荷3件及黃花蜜菜、咸豐草、仙草乾各1件，其中鳳山1件咸豐草及路竹1件薄荷，因業者無法交待原料來源，各被罰3萬元，另大社1件黃花蜜菜驗出有農藥殘留，移給農業局處理；另3件來自嘉義縣市及雲林縣，已移給當地衛生局處理。
衛生局表示，此波抽驗飲料店、冰品店、製冰廠、賣場等場所飲冰品、配料及茶葉、咖啡豆、青草茶等原料共193件，檢驗結果，飲冰品2件（冰塊及紅茶）及配料1件（粉圓）經複抽仍不符衛生標準；另6件青草原料（含薄荷3件及黃花蜜菜、咸豐草、仙草乾各1件）農藥殘留不符規定，均依法開罰。
(中時)
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