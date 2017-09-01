【世大運讚】滑輪溜冰包辦23面獎牌！物理治療師居功厥偉
滑輪溜冰選手堪稱中華代表隊的「獎牌庫」，為中華隊奪下23面獎牌。選手風光奪牌的背後，除了教練的栽培、一路相伴，隨時幫選手處理身體大小狀況的國家隊物理治療師許應勃、隨隊物理治療師林明叡，也是幕後的無名英雄。
3000公尺男子接力賽現場，距離終點最後兩圈，韓國選手領先，中華隊緊追在後，現場喧囂沸騰，比賽來到最後一圈，在關鍵的彎道接力區，宋青陽猛然由內側切入，超越韓國選手，下一棒高茂傑率先接棒後，手刀衝刺一路領先至終點，奪下金牌。
這面金牌其實得來不易。原本應該由高茂傑、宋青陽、陳彥成、黃玉霖，四人輪流跑的接力賽，但黃玉霖因故無法參賽，因此由宋青陽頂替多跑一場。
「當時我們很擔心宋青陽的肌肉狀況無法應付，趁他跑完一圈的空檔，馬上將他移置休息區，仔細檢查身體每一吋肌肉，透過肌肉按摩、關節鬆動、貼紮等手法，盡快讓他的肌肉回復最佳狀況，」許應勃說。
看到最後一圈接力區宋青陽超越韓國選手，高茂傑一路領先奪得金牌，心情相當激動，「大家在現場又叫又跳，」都感到與有榮焉。
選手身體狀況不同 必須各別給予處方
除了處理比賽中的緊急狀況，物理治療師賽前要協助選手熱身，預防運動傷害，賽後協助他們收操，輔以淋巴按摩，有時甚至會給予肌貼，讓疲勞的肌肉稍作休息。
滑輪溜冰選手比賽時必須長時間彎腰、急速前進，脊椎附近肌群、腿後肌、小腿肌、脛前肌，都比較緊繃，再加上扮演穩定身體及衝刺角色的臀肌及股外側肌，也特別容易疲勞。
「每一次練習或比賽後，都要幫他們放鬆這些部位的肌肉，避免疲勞累積，讓選手可以沒有負擔面對下一場練習或比賽，」陪伴選手經歷六個月培訓期的隨隊物理治療師林明叡說。
尤其每一位選手身體鬆緊程度都不一，每次調整前都要評選手的身體狀況，給予不同的處方。
「以這次單日連續三場比賽，都奪銀牌的柯福軒來說，每場比賽中間，我們會特別幫他放鬆下半身肌肉，給予淋巴引流技術，盡快緩解身體疲勞，同時透過關節鬆動術，調整上半身關節的靈活度，讓他衝刺雙手擺動時比較順暢，」許應勃說。
監督選手熱身、收操 預防疲勞累積
不只是比賽期間，6月選手移訓台北時，除了一路陪伴的林明叡，許應勃與柴惠敏老師，每周都會到飯店照顧選手，練習完身體有什麼狀況，馬上幫他們處理，一直持續到比賽前。
滑輪溜冰選手培訓其實相當辛苦，通常都從早上練到下午，「即使選手在練習過程中感到身體不適，也不會多說什麼，都會逼自己硬撐完全程，」林明叡說。
物理治療師有時候也必須不停叮囑選手。「有些選手訓練後會忽略收操這塊，我們必須一直提醒他們，基本功要做好才能保護自己，」許應勃語重心長地表示。
「訓練後如果收操不夠扎實，身體累積的疲勞沒有舒緩，也許還能應付現階段的比賽，但是到了更高強度的賽事，這些基本工作沒做好，很容易造成肌肉拉傷。」
這次世大運滑輪溜冰為中華隊奪下23面獎牌佳績，其實是團隊合作的成果。「選手肯下苦功練習、不抱怨，物理治療師給予教練訓練量建議，選手也很配合，三方密切合作，才有辦法達到最佳狀態，」林永翔教練說。
選手苦練多年，就是為了在一場短暫的比賽中奪牌，能在其中協助他們不斷突破，感到相當榮耀，許應勃說。
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(中時電子報)
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