【世大運讚】滑輪溜冰包辦23面獎牌！物理治療師居功厥偉

此次世大運，滑輪溜冰選手堪稱中華代表隊的「獎牌庫」，而隨時幫選手處理身體大小狀況的國家隊物理治療師也是幕後的無名英雄。(圖片來源：林明叡)

滑輪溜冰選手堪稱中華代表隊的「獎牌庫」，為中華隊奪下23面獎牌。選手風光奪牌的背後，除了教練的栽培、一路相伴，隨時幫選手處理身體大小狀況的國家隊物理治療師許應勃、隨隊物理治療師林明叡，也是幕後的無名英雄。

3000公尺男子接力賽現場，距離終點最後兩圈，韓國選手領先，中華隊緊追在後，現場喧囂沸騰，比賽來到最後一圈，在關鍵的彎道接力區，宋青陽猛然由內側切入，超越韓國選手，下一棒高茂傑率先接棒後，手刀衝刺一路領先至終點，奪下金牌。

這面金牌其實得來不易。原本應該由高茂傑、宋青陽、陳彥成、黃玉霖，四人輪流跑的接力賽，但黃玉霖因故無法參賽，因此由宋青陽頂替多跑一場。

「當時我們很擔心宋青陽的肌肉狀況無法應付，趁他跑完一圈的空檔，馬上將他移置休息區，仔細檢查身體每一吋肌肉，透過肌肉按摩、關節鬆動、貼紮等手法，盡快讓他的肌肉回復最佳狀況，」許應勃說。

看到最後一圈接力區宋青陽超越韓國選手，高茂傑一路領先奪得金牌，心情相當激動，「大家在現場又叫又跳，」都感到與有榮焉。

國家隊物理治療師許應勃（中後），負責處理選手比賽期間各種身體狀況。(圖左柯福軒、圖右黃玉霖；照片取自柯福軒臉書）

選手身體狀況不同 必須各別給予處方

除了處理比賽中的緊急狀況，物理治療師賽前要協助選手熱身，預防運動傷害，賽後協助他們收操，輔以淋巴按摩，有時甚至會給予肌貼，讓疲勞的肌肉稍作休息。

滑輪溜冰選手比賽時必須長時間彎腰、急速前進，脊椎附近肌群、腿後肌、小腿肌、脛前肌，都比較緊繃，再加上扮演穩定身體及衝刺角色的臀肌及股外側肌，也特別容易疲勞。

「每一次練習或比賽後，都要幫他們放鬆這些部位的肌肉，避免疲勞累積，讓選手可以沒有負擔面對下一場練習或比賽，」陪伴選手經歷六個月培訓期的隨隊物理治療師林明叡說。

尤其每一位選手身體鬆緊程度都不一，每次調整前都要評選手的身體狀況，給予不同的處方。

「以這次單日連續三場比賽，都奪銀牌的柯福軒來說，每場比賽中間，我們會特別幫他放鬆下半身肌肉，給予淋巴引流技術，盡快緩解身體疲勞，同時透過關節鬆動術，調整上半身關節的靈活度，讓他衝刺雙手擺動時比較順暢，」許應勃說。

隨隊物理治療師林明叡，每次訓練後必會協助選手舒緩緊繃肌肉。(照片／林明叡提供)

監督選手熱身、收操 預防疲勞累積

不只是比賽期間，6月選手移訓台北時，除了一路陪伴的林明叡，許應勃與柴惠敏老師，每周都會到飯店照顧選手，練習完身體有什麼狀況，馬上幫他們處理，一直持續到比賽前。

滑輪溜冰選手培訓其實相當辛苦，通常都從早上練到下午，「即使選手在練習過程中感到身體不適，也不會多說什麼，都會逼自己硬撐完全程，」林明叡說。

物理治療師有時候也必須不停叮囑選手。「有些選手訓練後會忽略收操這塊，我們必須一直提醒他們，基本功要做好才能保護自己，」許應勃語重心長地表示。

「訓練後如果收操不夠扎實，身體累積的疲勞沒有舒緩，也許還能應付現階段的比賽，但是到了更高強度的賽事，這些基本工作沒做好，很容易造成肌肉拉傷。」

這次世大運滑輪溜冰為中華隊奪下23面獎牌佳績，其實是團隊合作的成果。「選手肯下苦功練習、不抱怨，物理治療師給予教練訓練量建議，選手也很配合，三方密切合作，才有辦法達到最佳狀態，」林永翔教練說。

選手苦練多年，就是為了在一場短暫的比賽中奪牌，能在其中協助他們不斷突破，感到相當榮耀，許應勃說。

※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)