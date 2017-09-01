高市推速度管理、汽機分流 降低肇事率

高市A1肇事死亡人近5年減少87人，但機車事故比率仍維持65％以上，顯示機車肇事死亡機率偏高；交通局陸續在百餘處路段或巷道推動「速度管理」，實施「速限30km／h」管制，並透過標誌與號誌調整，引導機車降速、或讓汽機車分流等模式，打造更安全、友善的機車行進空間。 （劉宥廷攝）

高市A1肇事死亡人數近5年減少87人，但機車事故比率仍維持65%以上，顯示機車肇事死亡機率偏高；交通局陸續在百餘處路段或巷道推動「速度管理」，實施「速限30km/h」管制，並透過標誌與號誌調整，引導機車降速、或讓汽機車分流等模式，打造更安全、友善的機車行進空間。

交通局指出，經濟合作暨發展組織（OECD）研究，當車輛撞擊速度由時速30公里增加至時速50公里，人員死亡機率將由10%大幅增加至80%，對保護性差的機車族影響最大；於是訂定高市機車政策白皮書，以車、路、人等三大交通組成因素分析，研提「防禦駕駛能力提升」、「速度管理」、「選擇多元運具」及「合理友善交通環境」4項改善策略。

交通局在左營區德天街、旗津區安樂巷等共計80處鄰里巷道實施「速限30km/h」管制，而在三民區河堤國小、高醫等共計25里(含20所學校)周邊路段劃設「標線型人行道」；希望藉由降低速限、規劃交通寧靜區等措施，達到「速度管理」確保用路安全。

另針對部分快車道右轉汽車與慢車道直行機車常發生事故，交通局也在中華四路（新田到新光路）及民權一、二路等路段，實施快車道禁止右轉，右轉車須提前轉進慢車道後再右轉；三民區博愛一路、熱河一街口上博愛陸橋前，及鳳山區青年路臨時便橋兩端路口，都規劃快、慢車號誌分流，避免汽機車擦撞。

(中時)