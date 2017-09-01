兩岸關係「已讀不回」 吳敦義酸蔡政府：連觀光客都「混充」

國民黨主席吳敦義今（1）日出席「第二屆青年活水營」開幕儀式，致詞時提到，蔡政府執政下兩岸關係變成「已讀不回」，影響觀光旅遊事業，執政黨不思正確解決方法，竟將外籍配偶回家省親後返台、過境轉機旅客等「混充」境外旅客人數，非常不可取。

吳敦義指出，國民黨如今在立法院只有35席，失敗有原因、成功有因素，只要奮發團結就能重返執政。他也重申國家4大新願景，包括重建廉能、有效率、親切、勤快的政府及議會，繁榮均富的經濟，公益和諧的社會，以及永續和平穩定發展的兩岸關係。

談到兩岸關係，吳敦義再次說明「九二共識，一中各表」的歷史由來；他也說，台灣與中國大陸剛好被上帝之刀切成特別狀況。國民黨締造中華民國，打贏八年抗爭、光復台灣，不幸在打完抗戰後讓共產黨坐大；對他們而言是內戰革命成功，對我們而言是剿匪不力、喪失國土，搬到台灣。

吳敦義表示，對方擁有960萬平方公里，我方則是3萬6000平方公里，大小懸殊，但事實上，我們原來擁有整個中華民國主權，依照《憲法》，涵蓋那960萬平方公里。然而，對方也有他們訂的法律，涵蓋我們這一塊，彼此要有智慧跟能力，形成相互尊重而能維持相互尊重、和平穩定的關係。

他進一步指出，兩岸兩會因李登輝與陳水扁兩位前總統的因素，中斷互動很長一段時間。2008年馬英九當選總統後，共產黨中央委員會總書記胡錦濤來了賀電，內容寫「欣聞貴黨之提名馬英九先生高票『當選』」，但沒寫當選什麼，不過雙方都明瞭，「這是有技巧的」。兩岸溝通需要你知我知的智慧，才能維持穩定。

吳敦義說，過去8年兩岸關係穩定，觀光旅遊業發展好，台灣境外旅客逐年以百萬數成長，但2016年開始停滯，還用「混充」方式，回越南省親的越南新娘返台也算觀光客，在桃園轉機也算。政府現在要給泰國、印尼等國免簽，但對方卻不給我們免簽；吳敦義說，「有一天可能連中東都免簽證，那就麻煩了」。他希望參與營隊的青年能替中華民國注入新活水。

(中時)