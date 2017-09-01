男深夜逛情趣店 竟偷拍女店員裙底風光

38歲姜姓男子（綠衣）深夜逛情趣店，竟偷拍女店員裙底風光。（蔡依珍翻攝）

38歲姜姓男子（綠衣）深夜逛情趣店，竟偷拍女店員裙底風光。（蔡依珍翻攝）

38歲姜姓男子深夜逛情趣店，竟偷拍女店員裙底風光遭警逮。（蔡依珍翻攝）

38歲姜姓男子上月28日凌晨3點多，到桃園一間情趣用品店購物，見張姓女店員俏麗可愛，竟趁隙偷拍她的裙底風光，女店員事後將影片放上網求助，轄區警方透過監視器畫面循線逮人，訊後將姜男依妨害秘密罪嫌送辦。

在桃園一間情趣用品店打工的張姓女店員，在網路發文控訴，8月29號凌晨3點37分，姜姓男子上門光顧，挑商品挑到一半請她幫忙介紹，就在她專心指著架上東西推薦時，突然感覺雙腿內側「癢癢的」，轉身當場撞見對方拿著手機對準她的裙底風光。

張女事後將影片放上網，稱第一時間嚇得不知所措，沒有將人留下，呼籲住在桃園的女性朋友小心。

轄區桃園警分局大樹所員警獲悉，循監視器畫面，逮到在電子工廠上班的38歲姜男，他坦承深夜看到只有女店員一人，覺得她太可愛，一時鬼迷心竅，趁她轉身時偷拍裙底風光，事後自己也覺得行為失當，將影片刪除，警方訊後依妨害秘密罪嫌將姜男移送偵辦。

(中時)