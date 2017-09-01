千歲布袋戲團宣傳好幫手
雲林虎尾鎮公所為了宣導健保虎尾製卡站，委請安溪樂齡學習中心的千歲布袋戲團前往鎮內各大長青食堂進行巡迴公演，博得滿堂彩。
千歲團員最高齡是91歲楊東海，演出劇中丟失健保卡的阿公，讓台下104歲的人瑞觀眾程貴阿嬤讚不絕口。
虎尾鎮長林文彬表示，為全方位照顧民眾，虎尾鎮公所於年初即積極向中央健康保險署南區業務組爭取設置服務據點，並於今年6月底獲得核定。在全國369個鄉鎮僅17個公所設置在地製卡現場領卡的服務據點之中，成為雲林縣第一個製卡之公所單位。民眾只需幾分鐘以內就可以現場領到新卡，鎮公所提供健保卡在地製換的服務，預估含臨近鄉鎮共約3、40萬以上民眾可以受惠。
現場領卡對於許多行動不便的老人或身障者及緊急需要使用健保卡的民眾，不需等候新卡寄送的時間及節省往返健保署聯絡辦公室的交通路程，民眾只要攜帶申請人身分證明文件、兩吋正面大頭照一張及健保卡工本費200元；於週一至週五上午8：30~12：00下午1：30~5：00至虎尾鎮公所社會課全民健保辦理即可，洽詢電話(05)6329523。
(中時)
關鍵字：虎尾鎮公所
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