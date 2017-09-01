陳映竹破紀錄不被承認 立委劉世芳聲援

立委劉世芳、李昆澤等人1日率高雄在地民代聲援陳映竹。(劉世芳服務處提供)

還我世界第一！滑輪溜冰選手陳映竹世大運500公尺爭先賽打破世界紀錄，但因大會未使用電子槍，導致不被國際輪總官方承認。立委劉世芳、李昆澤等人1日率高雄在地民代聲援，要求體育署協助爭取追認，獎金部分也要從寬認定。

(中時)