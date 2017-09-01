高雄建材大展開幕 業績上看10億元
高雄國際建材大展今（1）日開幕，一連四天在高雄展覽館展出，今年聚焦綠建築、智慧、智能，現場有智能行動貨櫃屋，呈現智能科技與居家生活結合，另有智慧管理系統，營造更節能、舒適環境，預計吸引逾3萬人次參觀，商機更上看10億元。
今年共260多家廠商、近900個攤位，展出吸睛產品，廣邀全台建築師與室內裝修設計師，及相關公協會、建設公司、營造業者與歷屆買主到場參觀，可望帶動南部建築、建材、裝修等相關產業的發展動能，營造潛在商機。
此次有不少綠建築指標、智能居家設備廠商參展。其中，高雄塑酯展出隔熱壓克力板，有效隔絕紅外線輻射熱，節省空調費用。另有獲經濟部服務業創新研發計畫的「ihouse智能行動貨櫃屋」、台灣松下展出SmartHEMS智慧居家能源管理系統。
30年老字號陶瓷大廠「昇元窯業」，展出最新、國內唯一生產的60x120cm通體施釉石英磚，比常規尺寸大，接縫少更自然，加強格局及空間感。另外國內首創的20x80cm木紋磚預計10月量產。會場以自家磁磚搭配浪漫鮮花、VOGUE封面，打造多種場景，吸引民眾自拍打卡。
高雄在地清展科技公司有「隱形冠軍」封號，長期致力生產通風門、隱藏式紗窗、無軌摺紗門等產品，近兩年更跨足大陸市場。總經理周國忠說，近來首創3.2公尺高的隱藏式紗門，突破技術問題，適用於挑高豪宅、寺廟等處，另無障礙紗門是新趨勢，可充當傳統和室門窗，裝卸輕便。
(中時)
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