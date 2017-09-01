台南8月均溫創史上新高 氣象局：與降雨日數偏少有關

台南市今年8月均溫29.9度，創下120年來新高，比過去30年的8月份均溫還高了1.1度，中央氣象局南區氣象中心認為台南市今年8月的降雨日數偏少，加上台灣附近太平洋高壓偏強，是創下高溫主因。

氣候暖化現象逐漸顯現，根據中央氣象局南區氣象中心資料，台南市今年8月份的月均溫高達29.9度，整月逼近30度的高溫，是設立觀測站120年來，測得最高月均溫，比較過去約30年來的月均溫28.8度，還高了1.1度。

南區氣象中心技正黃文亭分析，台南市今年8月創下歷史高溫，主要是降雨日數偏少，夏雨有助消暑，台南市過去29年8月份的平均降雨天數是15天，今年8月降雨僅9天，較過去平均天數少了6天。另外今年台灣附近的太平洋高壓偏強，也是溫度居高不下的原因之一。

氣候炎熱，這個夏天不僅各種清涼消暑商品暢銷，大家冷氣吹不停，政府供電負荷大，南區氣象中心預測今年「秋老虎發威」，時序雖進入秋季，仍要注意高溫對身體的影響，今年秋季有持續偏暖趨勢，呼籲大家節約用電。

(中時)