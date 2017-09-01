台南8月均溫創史上新高 氣象局：與降雨日數偏少有關
台南市今年8月均溫29.9度，創下120年來新高，比過去30年的8月份均溫還高了1.1度，中央氣象局南區氣象中心認為台南市今年8月的降雨日數偏少，加上台灣附近太平洋高壓偏強，是創下高溫主因。
氣候暖化現象逐漸顯現，根據中央氣象局南區氣象中心資料，台南市今年8月份的月均溫高達29.9度，整月逼近30度的高溫，是設立觀測站120年來，測得最高月均溫，比較過去約30年來的月均溫28.8度，還高了1.1度。
南區氣象中心技正黃文亭分析，台南市今年8月創下歷史高溫，主要是降雨日數偏少，夏雨有助消暑，台南市過去29年8月份的平均降雨天數是15天，今年8月降雨僅9天，較過去平均天數少了6天。另外今年台灣附近的太平洋高壓偏強，也是溫度居高不下的原因之一。
氣候炎熱，這個夏天不僅各種清涼消暑商品暢銷，大家冷氣吹不停，政府供電負荷大，南區氣象中心預測今年「秋老虎發威」，時序雖進入秋季，仍要注意高溫對身體的影響，今年秋季有持續偏暖趨勢，呼籲大家節約用電。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。