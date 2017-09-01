北檢出版全英文辦案實錄 傳承辦案精神

北檢檢察長邢泰釗頒獎牌給主任檢察官林黛利(右)

北檢檢察長邢泰釗頒獎牌給檢察官張安箴(右)

北檢檢察長邢泰釗

成立72年的台北地檢署，去年精選歷年來北檢偵辦過的12件代表性金融案件，包括十信案、國票案、一銀盜領案、兆豐案，彙整出版台灣司法史上第一本全英文撰寫的法律案件歷史書籍「北檢金融重案實錄」，北檢檢察長邢泰釗今說，本書將讓北檢辦案精神傳承至全世界。

北檢成立於1945年的北檢，迄今已72年，因位居全國政經中心，而有「天下第一署」稱號；邢泰釗去年接任北檢檢察長，因出訪美國洛杉磯檢察署時，有感而發，認為北檢歷史悠久，卻沒有一本屬於北檢的辦案實錄。

因此邢泰釗指示，多益成績高達975分的北檢公訴檢察官張安箴，透過張安箴的編排協助，今年6月終於出版國內司法史上首本全英文撰寫的法律案件史冊。

張安箴說，她去年8月著手挑選案件，並訪談當年的承辦檢察官，留下珍貴紀錄，光撰寫就花了4個月，編排也花了4個月，這段時間壓力大到睡不好，但看到成品完成後，十分開心。

北檢今天下午特別召開記者會，正式發表全英文的「北檢金融重案實錄」，法務部長邱太三、檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛等檢察界高層，也紛紛替此書賜序。

今天的記者會中，邢泰釗並頒發獎牌勉勵編撰的檢察官張安緘、主任檢察官林黛利。北檢強調，除了本書外，日後將依序彙編貪瀆、婦幼、智慧財產、緝毒、執行及歷史傳承等北檢歷史書籍。

(中時)