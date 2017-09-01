海安路景觀改造工程封街9個月 店家需苦撐3個月黑暗期

海安路景觀造景工程施工9個月，分成三階段封街，第一階段上月底開始，馬路被圍得密不通風，多家店家乾脆選擇店休。（程炳璋攝）

海安路景觀改造工程開挖後就遇上土石崩塌，現以噴凝土工程解決。（程炳璋攝）

海安路景觀改造工程完工藍圖。（台南市都發局提供）

台南市中西區重要觀光指標的海安路商圈，近日分三段封街啟動景觀改造工程，不只車輛須改道，施工段的店家各需苦撐起碼3個月的黑暗期，已有6家業者估算撐不下去，決定盤讓，3家決定暫時店休。

海安路過去歷經地下街工程，沒落10年，近年商圈再起，海路路沿街共成立約80個店家，逐漸活絡人潮，成為台南市重要觀光地帶。

台南市政府3年前已招標準備進行景觀改造工程，但覺得設計不夠國際化，又退標，這次找來荷蘭設計公司，結合台灣建築師，聯手改造海安路景觀，主要在中軸帶廣設植栽與藝術裝置，總經費共1億4000餘萬，工程初估9個月。

這項工程上月底正式動工，分成府前路到中正路、中正路到民生路、民生路到民族路三階段施工，各段都需歷經3個月封街工期，鐵圍籬從馬路一路圍至人行道，不只車輛改道，連行人進入都困難，封街段業者生意受到不小衝擊，店家各自盤算如何度過黑暗期。

近年景氣吃緊又實施一例一休，海安路商圈店家的生意好壞參半，大家雖期待景觀改造帶來人潮效益，仍有店家承受不了封街時的人員異動，日前陸續盤讓或店休。

有6家海安路上的業者陸續盤讓給他人經營。封街段已有3家選擇店休，尚未封街施工路段的店家也在觀望，要繼續營業還是休息，思考如何在封街3個月中求生存。

海安路商圈協會理事長黃睿勳表示，多數店家對花費1億4000萬元的景觀再造藍圖有期待，願意共體時艱撐過這段黑暗期，希望完工後的海安路帶來更大的商機效益。

(中時)