海安路施工期橫跨重要假日 對商家傷害大
海安路是台南市觀光指標商圈，景觀改造工程一作起碼9個月，工期橫跨多個大型連假節慶，被封路的商家幾無生意可作，只望盡速完工開門，當地土質鬆軟，工程是否還會延宕，令人擔憂，政府施工應考量觀光、民生影響，將傷害降到最低。
中西區海安商圈已是台南市觀光指標，每逢假日，海安路必定湧現觀光人潮，附近的中正路、正興街、國華友愛商圈跟著繁榮興盛。當地業者眼中，每分每秒都是商機。
海安路13年來透過持續的藝術造街活化，帶動商機，好不容易恢復榮景，業者最怕的是當初「沒落的十年」噩夢再起。
當年海安路地下街工程因為施工封路時間過長與環境影響，成為中正商圈沒落最大關鍵，如今再度封路，雖時空背景不同，預計工時大幅縮短，但工期橫跨中秋節、耶誕節、跨年、農曆春節與寒假，都是觀光業大節日。
海安路景觀改造工程以植栽為主，未來中軸帶打造行人可走的綠蔭大道，兩邊人行道增設機車格，設置公車彎，因此施工時，圍籬從馬路一路封到人行道，只留1米8寬度的人行道供通行，等於將馬路圍的密不通風。
封路段的商家每天開門幾乎只能乾瞪眼，坐等工程盡快結束。但海安路土質鬆軟、潮濕，雖淺層開挖，剛施工不久就碰到土方崩塌，大家擔心的是工期延宕，持續封路，每多封路一天都是損失。
僅管期待景觀美化後的榮景，店家現有生意受影響是事實，政府施工計畫應制定的更加細膩，降低對觀光、民生的傷害。
(中時)
關鍵字：海安路
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