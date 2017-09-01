雲林縣工業用地供不應求 縣府再開發85公頃產業園區

雲林科技工業區石榴班區已開發完成，為避免大型車輛行駛市區，往東將開闢台3線連結3號國道，往西將連結科工區大北勢區、台1線、1號國道。

工業局指出，雲林科技工業區石榴班區 79公頃 ，產業用地約 48公頃 ，有33處供廠商設廠坵塊， 24坵塊已完售，購地廠商有建大工業、利勤實業、富喜健、允強實業等，其中建大工業廠房已於106年7月29日興建完成，另9處出租坵塊，僅剩5處出租坵塊，雲林縣內產業用地供不應求。

工業局表示，石榴班區引進類別以低污染、低耗能、低耗水的產業為主，如金屬製品製造業、機械設備製造業、食品製造業、化學製品製造業，預期開發完成後可提供5000個就業機會。

縣長李進勇今天率建設、地政、工務等單位人員，與經濟部工業局、雲林科技工業區廠商協進會會勘聯外道路工程。

縣府表示，西行的「聯1道路」已於今年 2月16日 開工，預定108年2月完工；東行的「聯2道路」預計106年度11月開工， 108 年10 月底完工，總工程經費8億8614萬元，經濟部工業局分攤7億7750萬元，縣府分攤1億864萬元。

李進勇表示，縣內已開發之工業區已趨飽和，見縣內產業界確有產業用地需求，縣府初步規劃於龍巖糖廠新設面積 85公頃產業園區，預計可提供產業用地約 58公頃，可銜接斗六等既有工業及中科虎尾園區，並提供「台西綠能專區」產業動能之空間功能。

建設處長蘇孔志指出，新產業園區引進產業將著重於「地方優勢產業」與「地方產業與綠能產業之結合與導入」兩大方向，以食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、紡織業（不含染整業）、基本金屬製造業、汽車及其零件製造業與電力及燃氣供應業為主要引進產業。

蘇孔志表示，期能以綠色能源、地方傳統製造業與其他低污染產業為優先引進產業，藉由提升目標性產業發展的能量，強化產業競爭力。

(中時)