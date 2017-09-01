湖山水庫蓄水 869口深水井109年前全封填
湖山水庫興建原因之一是減緩雲林縣地層下陷問題，雲林縣長李進勇日前在行政院長林全視察湖山水庫時發言期盼水利署督促自來水公司減抽地下水甚至封井。水利署表示，109年將封填雲林地區869口深水井，包括水公司的186口。
雲林縣深水井共869口，包括水公司186口、雲林農田水利會539口、台糖公司7口、雲林國中小學133口、第二監獄2口、元長鄉工廠2口。
仍使用中的除了自來水公司的103口、雲林水利會315口、雲林中小學1口以外，其餘450口都已封井，預計到109年869口井都要封閉。
雲林縣民生用水每日27萬噸，其中10噸已開始由湖山水庫供應試車，其餘取自濁水溪或抽地下水。
水利署副署長王藝峰表示，湖山水庫水位逐步蓄升後，地下水必須轉為保育或乾旱備用，目前雲林縣每日從集集攔河堰取水10萬公噸，將來全面使用湖水後，集集攔河堰的10萬公噸將轉為農用或六輕以外的工業區使用。
王藝峰指出，湖山水庫水源開始運用後，地面水比較充足，預估農民抽取地下水灌溉會緩和，水利署也將按期程執行，到109年深水井都要封井或封填備用。
(中時)
關鍵字：湖山水庫
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