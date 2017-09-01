陳喬恩低胸爆乳 美拍婚紗照辣翻

陳喬恩披上白婚紗、手拿捧花，十分甜美。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩曬傲人事業線。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩婚紗照唯美之餘，也深V大秀性感。（圖／翻攝自微博）

藝人陳喬恩保養得宜，雖已38歲但仍維持少女臉蛋、身材，讓眾多粉絲直呼羨慕，近日她為雜誌拍攝一系列婚紗照，不只低胸爆乳展現性感的一面，還有爆棚的優雅氣質，被網友狂讚美得像仙女。

陳喬恩確定9月底回台擔任七朵花趙小僑的伴娘，雖還沒機會自己當新嫁娘，但每回當姊妹淘的伴娘，絕美打伴總被封為「史上最有殺傷力的伴娘」。而她近日為婚紗雜誌拍攝照片，只見她一連換了好幾套低胸婚紗，除了傲人事業線一覽無遺，也大秀雪白香肩和鎖骨，加上她手拿捧花面露甜笑，畫面看來十分唯美，性感俏皮兼具的氣質，不禁讓粉絲大讚果然是女神。

(中時電子報)