關務高雄關標售私貨、逾期貨 歡迎踴躍投標

財政部關務署高雄關今年第9次充公私貨及逾期貨物通信標售，9月14日下午2時，在該關5樓教室準時開標，標售對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標；本次標售貨物共16組(油管組、不銹鋼桿、浮石、精油擴香儀、廢塑膠包裝捲、廢漁網繩索、馬達、磁磚、螺栓螺帽、高粱酒、沐浴乳、洗衣精、堆高機、花崗石板等)，詳情可至財政部關務署高雄關網站（網址: http://kaohsiung.customs.gov.tw/）。

有意標購者可在9月8、11、12、13日上午9時至12時或下午1時至4時30分至該關私貨倉庫或各貨櫃場看貨。投標者請備妥規定押標金額的支票，於9月11、12、13日上午9時至12時或下午1時至4時至該關3樓法務緝案組(高雄市鼓山區捷興一街3號，電話:07-5628339;5628340)辦理押標手續。

(中時)