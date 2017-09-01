搶攻健身食品市場 興大推營養補給棒
健身風席捲台灣，連帶使得相關營養補充品也熱門，看準這股風潮，中興大學農資學院推出「興大棒」多穀營養棒與「興大穀王」，標榜使用台灣在地紫玉甘藷、紅心甘藷以及多樣穀類，且小巧包裝、攜帶方便，要搶攻健身營養產品市場。
兩項產品是由興大農資學院與校友開設的鈺統食品公司共同合作生產，挑選興大農業試驗場提供興大米製作，研發團隊指出，花費近1年時間試吃，從口感、軟硬到甜度、外包裝設計等環節，都一再修改，才終於決定對外銷售。
興大農資學院院長陳樹群表示，健康養生風潮正流行，但市售零嘴糖分較高，站在食農教育的立場，決定開發興大棒與興大穀王，使用興大米、台灣甘藷，搭配國外進口的堅果與穀類，盼提倡健康飲食觀。
而因為近幾年健身風潮盛行，這類營養品正盛行，興大強調，產品標榜添加比一般糖類貴6倍的海藻糖，更強調健康、不發胖。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。