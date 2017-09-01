搶攻健身食品市場 興大推營養補給棒

中興大學食品暨生技實習工廠長賴麗旭（右起）、農資學院院長陳樹群及農業試驗場長楊靜瑩等人共同研發出興大棒等產品。（興大提供）

健身風席捲台灣，連帶使得相關營養補充品也熱門，看準這股風潮，中興大學農資學院推出「興大棒」多穀營養棒與「興大穀王」，標榜使用台灣在地紫玉甘藷、紅心甘藷以及多樣穀類，且小巧包裝、攜帶方便，要搶攻健身營養產品市場。

兩項產品是由興大農資學院與校友開設的鈺統食品公司共同合作生產，挑選興大農業試驗場提供興大米製作，研發團隊指出，花費近1年時間試吃，從口感、軟硬到甜度、外包裝設計等環節，都一再修改，才終於決定對外銷售。

興大農資學院院長陳樹群表示，健康養生風潮正流行，但市售零嘴糖分較高，站在食農教育的立場，決定開發興大棒與興大穀王，使用興大米、台灣甘藷，搭配國外進口的堅果與穀類，盼提倡健康飲食觀。

而因為近幾年健身風潮盛行，這類營養品正盛行，興大強調，產品標榜添加比一般糖類貴6倍的海藻糖，更強調健康、不發胖。

(中時)