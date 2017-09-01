周董IG帳號「8底線」 幼稚用意曝光閃爆粉絲

周杰倫與昆凌婚姻甜蜜。（圖／取自周杰倫 Jay Chou臉書）

粉絲發現周董帳號設8底線是為了跟昆凌帳號對齊。（圖／翻攝自周杰倫中文網JayCn微博）

粉絲虧周杰倫幼稚放閃。（圖／翻攝自周杰倫中文網JayCn微博）

周杰倫先前首開IG。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫（周董）近日正式進軍IG，開設了個人帳號，笑說是為了以後往好萊塢發展而準備，好讓外國明星好友方便TAG正確的帳號，而周董的IG名稱除了「jay」跟「chou」英文名與姓氏外，中間還特地打了8個下底線，稍早他的粉絲突然驚訝發現周董的用意，原來是刻意要跟愛妻昆凌的帳號對齊一樣長，幼稚的放閃方式笑翻眾人。

剛踏入IG世界的周董稍早獻出了帳號的第一個讚，而這讚給的不是別人，正是昆凌所分享為電影練拳的PO文，「周杰倫中文網JayCn」微博剛則發文說：「終於知道為什麼要這麼多條下劃線了」，並曬出周董按讚的通知，原來是刻意為了和昆凌的帳號長度對齊，平時愛穿情侶裝趴趴走的兩人，連在社群網站都要有「情侶帳號」，可說是放閃無極限。

對此，粉絲笑說：「周杰倫真的是個幼稚鬼啦哈哈哈哈」、「嫉妒使我頭有點暈」、「你們為甚麼要發現，狗糧吃的不夠嗎？」而周杰倫先前就曾承認長女「Hathaway」取名有Hannah＋thaw＋Jay，即是「昆凌融化杰倫」的涵義，這回IG帳號被抓包用意是為了跟昆凌有情侶帳號，雖暫未得到周董證實，但依他先前的作風，可能性極高。

(中時電子報)