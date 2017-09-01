美食外交家 一窺咖哩統治世界的秘密
有沒有想過會有一種食物，它抵達於地球每個角落後，都能轉變成屬於當地的味道？這種食物兼具個性與包容，口味變了一點，卻也歸化成該國國民，就像個手腕一流的外交家，走訪世界各地，都能得到掌聲。
咖哩的起源地是亞洲最富神祕色彩的國家－印度。盛傳咖哩的由來，是因為釋迦摩尼教導人們使用含有香味及辛辣味道的樹木、果實、樹皮及草的根來調理羊肉，當人們吃了這些羊肉後，不經意叫出「Kuri」(印度語意指太好、極美之義)，此後，即演變成咖哩(Curry)的稱呼。
所以我們知道咖哩並不是一種單一的味道，是綜合了數種香料研磨而成的瑰麗複合體。包含了薑、荳蔻、辣椒、葫蘆巴、肉桂、丁香、茴香、胡椒、羅望子，以及艷黃色澤的來源－薑黃。因為沒有一定的原則跟比例，咖哩不僅帶有濃郁的異國風情，由於豐沛的變化性，口腔從不感到厭倦。
咖哩猶如穿著華麗沙麗的神祕女郎，由印度出發，四面八方搖曳生姿。在日本，變成黃金磚，成為帶有香甜口味的國民美食；在馬來西亞，則是叻沙的原型，乘載了無限的思念與鄉愁；在台灣，駝黃色的魔力也適時地出現在飯麵料理中，從廚房飄散出來的媽媽滋味，咖哩總添上一抹溫暖。
無論是天冷或是天熱，咖哩都是最迷人的食物。天熱時，咖哩收服了太陽的酷辣；天冷時，咖哩溫潤了內心的清寒。這種閃著鎏金色澤的濃汁，無疑是世界上最受歡迎的異國料理。
沒有一個國族料理像咖哩一樣，千百年來優游自在。研究咖哩的足跡，等於參透了世界史，包含了幾個世紀東西交流的精華，香料施展的魔法也持續憾動數億人們的味蕾。
(中時)
關鍵字：咖哩
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。