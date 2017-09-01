美食外交家 一窺咖哩統治世界的秘密

咖哩經由英國人傳到了日本，在日本由於北國大地的開拓，加上順應當地的飲食文化，成了日式咖哩。圖片為九州鬆餅的「嫩煎雞肉野菜咖哩」。（林承彥 攝）

有沒有想過會有一種食物，它抵達於地球每個角落後，都能轉變成屬於當地的味道？這種食物兼具個性與包容，口味變了一點，卻也歸化成該國國民，就像個手腕一流的外交家，走訪世界各地，都能得到掌聲。

咖哩的起源地是亞洲最富神祕色彩的國家－印度。盛傳咖哩的由來，是因為釋迦摩尼教導人們使用含有香味及辛辣味道的樹木、果實、樹皮及草的根來調理羊肉，當人們吃了這些羊肉後，不經意叫出「Kuri」(印度語意指太好、極美之義)，此後，即演變成咖哩(Curry)的稱呼。

所以我們知道咖哩並不是一種單一的味道，是綜合了數種香料研磨而成的瑰麗複合體。包含了薑、荳蔻、辣椒、葫蘆巴、肉桂、丁香、茴香、胡椒、羅望子，以及艷黃色澤的來源－薑黃。因為沒有一定的原則跟比例，咖哩不僅帶有濃郁的異國風情，由於豐沛的變化性，口腔從不感到厭倦。

咖哩猶如穿著華麗沙麗的神祕女郎，由印度出發，四面八方搖曳生姿。在日本，變成黃金磚，成為帶有香甜口味的國民美食；在馬來西亞，則是叻沙的原型，乘載了無限的思念與鄉愁；在台灣，駝黃色的魔力也適時地出現在飯麵料理中，從廚房飄散出來的媽媽滋味，咖哩總添上一抹溫暖。

無論是天冷或是天熱，咖哩都是最迷人的食物。天熱時，咖哩收服了太陽的酷辣；天冷時，咖哩溫潤了內心的清寒。這種閃著鎏金色澤的濃汁，無疑是世界上最受歡迎的異國料理。

沒有一個國族料理像咖哩一樣，千百年來優游自在。研究咖哩的足跡，等於參透了世界史，包含了幾個世紀東西交流的精華，香料施展的魔法也持續憾動數億人們的味蕾。

(中時)