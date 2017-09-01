長榮百合成實驗教學校 開學祭學習祖先文化
屏東長榮百合國小今年正式成為原住民實驗教學校，開學之初特地邀請禮納里在地部落頭目、社區幹部、部落文化教師，舉行一場深具文化意義的開學祭，學生透過敬拜神明、祖靈，祈求諸多神祇護佑師生，並展開傳統文化學習旅程。
校長陳世聰說，長榮百合實驗教育的核心精神是「童年山林，全人美學」，以天地山林為學生的學習舞台，兼顧一般教育和民族教育，培育學生探索、自主學習與服務能力。實驗教育課程除了一般學科學習，學校與部落共同研發26個文化主題統整課程。
課程內容包括耕地小家園、製作地瓜料理、狩獵陷阱架設、搭建芋頭窯、圖紋繪本創作、月桃編織、族語創唱味、Ina的廚房點心及田野寫生等，讓學生在月桃樹旁，在耕地裡，在相思樹下，學習祖先的文化，成為具有原住民靈魂的現代小公民。
一大早，由校長帶領全校師生，舉行尊神共工祈福文化儀式，藉由傳統禮儀讓學生敬拜天地、神明、祖靈，接著學生各年級分組帶開，分組進行課程在地實作。也有學生組成文化工作隊，進行現場訪問、影像及文字記錄工作，把大家學習過程記錄下來。
(中時)
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