山川琉璃橋三地門端10月1日起封閉3個月

山川琉璃吊橋三地門端，將進行為期3個月的工程，期間遊客從只能從瑪家端進出。（潘建志攝）

屏東縣政府將自10月1日起，於山川琉璃吊橋三地門端進行旅遊服務中心及步道綠美化工程，為期3個月，期間三地門端封閉，遊客從只能從瑪家端進出，同時每日參觀人數將減少2100人至2400人不等，吊橋預約系統也將配合從9月1日起調整。

觀光傳播處表示，為了提升山川琉璃吊橋遊憩品質及環境，縣府於三地門端建置旅遊服務中心，採綠建築設計，同時以排灣族石板屋為發想做為外觀，非常具在地特色，可提供遊客旅遊資訊服務及休憩。

目前吊橋兩端都能出入，不過10月1日起將封閉吊橋三地門端，遊客只能從吊橋瑪家端進，並由瑪家端出。封閉期間為顧及遊客參訪品質，將減少每日參訪吊橋人數，從目前平日限制人數5600人減至3500人，假日自6400人減至4000人。

山川琉璃吊橋自前年12月底試營運即爆紅，參訪人潮絡繹不絕，試營運2個多月期間參訪人數近30萬人次，去年4月中正式開放收費，迄今累計參訪人次已達118萬，仍維持高人氣並未變成「蛋塔橋」，是屏北地區最夯的景點，也串聯起周邊景點，帶動整體觀光。

(中時)