世大運閉幕獨派舉旗遭逮 警：尊重司法不宜再表示意見

針對獨派人士召開記者會，指世大運閉幕當天遭黑衣人強擄到警局，痛批糟蹋台灣人，北市松山警分局今(1)日嚴正澄清，表示當日有部分團體發生激烈陳抗，甚至有某些團體成員持票入場，持標語、呼口號、擾亂典禮進行，經場內調動憲兵逮捕，移辦分局偵訊後，業於第一時間將相關違法陳姓男子以妨害公務罪移送台北地檢署偵辦。

警方表示，陳男當日19時19分許，在台北田徑場東11區觀眾席下排，因舉政治性標語，經場館人員認定違反違禁物品清單規定制止不聽後，由內衛區憲兵人員帶至分局，因陳男以不雅字眼辱罵憲兵，經松山分局依刑法妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦，並經承辦檢察官諭知限制住居在案。由於全案已進入司法程序，基於偵查不公開，警方將尊重司法，不宜再表示意見。

(中時)