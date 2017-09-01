《驚奇4超人》砸重金吃美食 哈孝遠愛吃不怕痛風發作
中天綜合台《驚奇4超人》今(9/1)進行媒體探班活動，主持群哈孝遠、郭彥均、李懿、151(林彥君) 變身土豪，目標吃遍台北頂級奢華料理，沒想到第一站高級料理涮涮鍋，哈孝遠吃完後，痛風馬上發作，但他也沒在怕：「沒關係，我已經把藥準備好了!」另外，一行人也品嘗1支要價250元的金箔冰淇淋，讓李懿大開眼界外，並開心大喊：「天啊！這是我第一次『吃金』！」此話一出，讓其他搭檔當場想歪，眾人哈哈大笑。
《驚奇4超人》製作單位特別租借豪車賓利，讓主持群金光閃閃登場，大夥下車豪邁灑錢，展現土豪風範，郭彥均表示這是人生第一次坐賓利，感到很開心：「人生中最接近郭台銘的一次。」但大家屁股還未坐熱，製作人馬上喊卡，讓哈孝遠失望說：「都還沒仔細看到內部按鍵，就下車了。」李懿也表示：「今天是人生當中，過得最貴的一天！」孰不知，因她頻玩輸遊戲，吃不到美食而狂罵髒話，而151則笑稱今天吃的美食，總價值都已超過主持費。
主持群為配合錄影主題，個個換上土豪、貴婦風服裝，其中哈孝遠被李懿爆料，私下已把錄影服裝購入，「因為豹紋很符合我的風格」，他還自嘲：「有一種北韓領導人的風格！」李懿則透露，原本想把豹紋衣裁剪做給狗狗穿，「這size可以裁成3件，給我家臘腸狗！」讓哈孝遠哭笑不得，不過記者想詢問衣服價錢，他則不願透露，「今天論價值不論價格!」隨後被郭彥均爆料：「只有700元！」讓眾人笑翻。
更多精彩內容於每周日中天綜合台CH36頻道晚間7點《驚奇4超人》播出。
(中時電子報)
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