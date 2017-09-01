外勞雇主注意 《就服法》擬大修15條條文

勞動部近日宣布修改《就業服務法》15條條文，包含不得留置外勞護照，聘用非法外勞一案一罰改一人一罰等，若雇主對外勞有性侵害、人口販運等行為，增訂處罰及延長雇主管制年限，累犯恐終身禁止聘用外勞。

過去許多外籍勞工雇主，因擔心外勞逃跑，會強制要求外勞簽署同意書，保管外勞的身分證件，勞動部擬啟動修法，將法條改為「不得留置求職人或員工之身分證明文件、工作憑證或其他證明文件」。

也就是說，未來即使外勞簽署同意書，但雇主若無正當理由，不得留置外勞護照等身份證件，雇主或仲介都不得留置外勞的護照，違者恐遭裁罰6萬元到30萬元。

此外，仲介若對外籍勞工有性侵害、性騷擾、人口販運等行為，將處30萬元到150萬元，並廢止仲介公司許可，不得從事外勞仲介：而仲介知道外勞被雇主有性侵害、性騷擾、人口販運等行為，卻沒有在24小時內通報主管機關，也將裁罰6萬元到30萬元。

若是雇主、被看護人等對外勞有性侵害、性騷擾、人口販運等行為，此次修法也把管制雇主不得申請外勞時程延長為2至5年，累犯者則終身不得申請。

而現行雇主僱用非法外勞，都是裁罰15萬元至75萬元，但因嚇阻效果有限，這次勞動部也擬修法，將一案一罰給為一人一罰，假設聘雇10名非法外勞，最高可罰750萬元。

(中時)