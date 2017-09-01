限量50桌！深坑多福宴9／2開賣

「深坑多福宴」去年推出後一天內搶購一空，今年9月22日同樣在深坑老街封街登場。（葉書宏攝）

「深坑多福宴」去年推出後一天內搶購一空，今年9月22日同樣在深坑老街封街登場。（葉書宏攝）

「深坑多福宴」去年推出後一天內搶購一空，今年9月22日同樣在深坑老街封街登場。（葉書宏攝）

「深坑多福宴」去年推出後一天內搶購一空，今年9月22日同樣在深坑老街封街登場。（葉書宏攝）

「深坑多福宴」去年推出後一天內搶購一空，今年9月22日同樣在深坑老街封街登場。（葉書宏攝）

「深坑多福宴」去年推出後一天內搶購一空，今年9月22日同樣在深坑老街封街登場，以豆腐為主軸，由在地業者精心設計，一桌13道精緻豐盛料理，要讓民眾吃巧、吃飽、好多福！新北市經濟發展局表示，9月2日中午12時開始預購，限量50桌。

經發局長張峯源表示，為推廣深坑豆腐的美味，輔導深坑業者轉型，除了邀請飯店名廚協助業者開發特色料理，也納入年輕學子的創意，舉辦料理競賽，更透過「深坑多福宴」讓民眾大啖深坑業者的創意美食。

多福宴至今邁入第4年，每年廣受好評，去年更創下一天完售45桌的紀錄。今年的深坑多福宴以「黑白配」為主題，特別邀請深坑飯店名廚登場，並與西螺純手工釀造黑豆醬油「瑞春醬油」合作，邀在地店家推出古早味及創意風的黑白配料理。

今年在地兩家飯店福容飯店台北二館、台北假日大飯店主廚分別推出「鴻運墨香千福拼」、「多福雙味如意雞」兩道色香味俱全的黑白配料理，在老街也能吃到飯店名廚菜。

另外，還有曾榮獲新北市十大伴手禮的寶桂的店，也跟西螺手工黑豆醬油名廠合作，推出「黑白配豆腐蛋塔」，鹹鹹甜甜的滋味令人齒頰留香；在地百年老店麗芬肉粽則是推出「雙色古早味油飯」，展現數十年的手藝，以在地特產結合健康的黑糯米，一展百年技藝。

值得一提，今年更邀請了深坑90後年輕人三拾堂小當家神還原卡通的經典料理—熊貓麻婆豆腐，以竹炭黑豆腐搭配深坑經典豆腐，絕對讓民眾感動萬分！

經發局表示，深坑豆腐以多元美味聞名，從傳統帶有焦香味的紅燒豆腐，中期經典的麻辣臭豆腐、串烤臭豆腐、豆腐羹、豆腐捲，到近年豆腐系列甜點，各式各樣的豆腐美味都能在深坑一飽口福。

多福宴自9月2日中午12時開放報名，原價每人449元，只要在9月4日前報名，還可享有認桌優惠價3999元；未來將陸續推出「2017深坑好豆腐」系列活動，包含豆腐DIY體驗、深坑炮子崙、阿柔洋祕境探訪等等，相關報名請上臉書搜尋「深坑商圈好好玩」查詢。

(中時)