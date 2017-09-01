MLB》迎回韋藍德助拳 太空人老闆本以為沒望

韋藍德躲過731交易大限，結果等了1個月還是與老虎分手。(美聯社資料照)

731交易大限時，「虎王」韋籃德(Justin Verlander)還在推特PO文，打趣公布沒被賣的消息，沒想到等了1個月，他還是淪為交易籌碼，今(1日，美國時間8月31日)被老虎送到太空人，告別待13年的底特律，太空人老闆奎尼(Jim Crane)透露，「我們努力了很久，原以為交易破局了。」

老虎自2014年後，連2年無緣季後賽，本季至今58勝74敗，也幾乎確定連3年進不了季後賽。戰績不佳之際，球隊本就有意賣掉韋藍德重建，然而他合約有不得交易條款，且即將滿34歲，加上合約到2019年，每年年薪高達2800萬，使得老虎球團想找買家，更是困難重重。

「我想他很期待來到這。」奎尼表示，韋籃德起初要離開待13年的老虎，有些不情願，不過他們很開心他做出這個決定。對太空人而言，能在這個時間點迎回韋籃德，相當值得開心，因為依照大聯盟規定，若在831後才完成交易的球員，不能在季後賽出賽，他們剛好壓線達成協議。

韋籃德曾於季後賽投過16場球，繳7勝5敗、自責分率3.39成績，這也是太空人想網羅他的原因之一，奎尼說，「我想他對我們進季後賽有幫助，這對球隊是很好的結果，我想球員們和球迷都相當興奮！」韋藍德加上凱寇(Dallas Keuchel)，太空人的新「左右護法」儼然成形。

大聯盟官網已換上韋藍德著太空人球衣的照片，代表著韋藍德正式向熟悉的底特律說再見。老虎總管艾維拉(Al Avila)不忘感謝他13個球季所做的一切，並讚賞韋藍德的身手，是他認為能進名人堂的第一把交椅，「祝福韋籃德開啟生涯新的篇章，能夠順利。」

韋藍德本季投得跌撞，目前戰績10勝8敗，但自責分率3.82，是近3年來最差，到7月自責分率還是偏高的4.29。不過他8月觸底反彈，先發6場繳4勝1敗、自責分率2.36佳績，前場先發對洛磯，還繳6局失1分、飆9K的優質先發，並打進等了16年的生涯首打點，狀況有回溫現象。

(中時電子報)