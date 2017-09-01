牽扯家人爆氣 宥勝「3個字」徹底切割黃子佼
向來秉持「與人為善」的黃子佼，日前在某活動上明確表示拒絕跟宥勝同台，僅說是私人恩怨，事情爆發後，宥勝坦言有得罪對方但「私事私了」，佼佼則說「我心裡有個坎過不去」，然雙方及其伴侶都不願說明造成心結的原因，成了近期讓最好奇的謎團，外界也因此冒出諸多揣測，還一度爆出因此動搖到宥勝的婚姻，今他出席品牌活動，態度有所轉變，以三個字回覆所有相關問題，但強調跟老婆小嫻之間沒有問題。
宥勝與黃子佼之間的私怨心結鬧得滿城風雨，但謎團卻沒有解套的跡象，據《自由時報》，事件延燒多日，宥勝今天出席活動，不免被問到此事，然一改幾天前的態度，他聽聞有關黃子佼名字的相關問題，包含之後是否願意跟孟耿如同台、刪除對黃子佼道歉的文字等，皆已「不回應」作答，呼應了日前「不再煩佼哥」的立場，徹底切割黃子佼。
然針對周刊報導他因此事與太太鬧婚變一事，宥勝則願意回應，還原新聞爆出當天早晨，夫妻倆正在陪孩子，卻接到媒體的詢問電話，才覺得事情有點嚴重，之後小嫻與他擁抱，笑著說：「老公，我們家庭革命了耶」，然小嫻今天在私人臉書發文，更加確定了立場，力挺老公到底。
宥勝表示，小嫻po文事先沒有告訴他，他得知後「就覺得很溫暖」，也坦言自知身為公眾人物，本來對於不實消息都一笑置之，但事情牽扯到家人，他就會爆氣，不希望家人被打擾，然話鋒一轉，宥勝笑稱自己因禍得福，很多久未聯繫的好友跳出來關心他，甚至接到光禹致電關心，讓他備感窩心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。