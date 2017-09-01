牽扯家人爆氣 宥勝「3個字」徹底切割黃子佼

今宥勝出席活動，被問到黃子佼相關問題，一律回以「不回應」，徹底切割佼佼，坦言牽扯到家人，他就會爆氣。(中時資料照片)

向來秉持「與人為善」的黃子佼，日前在某活動上明確表示拒絕跟宥勝同台，僅說是私人恩怨，事情爆發後，宥勝坦言有得罪對方但「私事私了」，佼佼則說「我心裡有個坎過不去」，然雙方及其伴侶都不願說明造成心結的原因，成了近期讓最好奇的謎團，外界也因此冒出諸多揣測，還一度爆出因此動搖到宥勝的婚姻，今他出席品牌活動，態度有所轉變，以三個字回覆所有相關問題，但強調跟老婆小嫻之間沒有問題。

宥勝與黃子佼之間的私怨心結鬧得滿城風雨，但謎團卻沒有解套的跡象，據《自由時報》，事件延燒多日，宥勝今天出席活動，不免被問到此事，然一改幾天前的態度，他聽聞有關黃子佼名字的相關問題，包含之後是否願意跟孟耿如同台、刪除對黃子佼道歉的文字等，皆已「不回應」作答，呼應了日前「不再煩佼哥」的立場，徹底切割黃子佼。

然針對周刊報導他因此事與太太鬧婚變一事，宥勝則願意回應，還原新聞爆出當天早晨，夫妻倆正在陪孩子，卻接到媒體的詢問電話，才覺得事情有點嚴重，之後小嫻與他擁抱，笑著說：「老公，我們家庭革命了耶」，然小嫻今天在私人臉書發文，更加確定了立場，力挺老公到底。

宥勝表示，小嫻po文事先沒有告訴他，他得知後「就覺得很溫暖」，也坦言自知身為公眾人物，本來對於不實消息都一笑置之，但事情牽扯到家人，他就會爆氣，不希望家人被打擾，然話鋒一轉，宥勝笑稱自己因禍得福，很多久未聯繫的好友跳出來關心他，甚至接到光禹致電關心，讓他備感窩心。

(中時電子報)