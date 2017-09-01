友善校園體驗營 鼓山警提升學生預防犯罪意識

鼓山警友善校園體驗營，900學子熱烈參與。(警方提供)

鼓山警友善校園體驗營，900學子熱烈參與。(警方提供)

鼓山警友善校園體驗營，900學子熱烈參與。(警方提供)

高巿警鼓山分局為提升學生預防犯罪意識，日前與鼓山高中合作辦理「痞子英雄來過招-友善校園體驗營」，有900名學子熱烈參與，警方以體驗活動結合時事新聞，在過程中加入反家庭暴力、反性侵害、反性騷擾、兒少人身安全保護、兒少網路安全正確使用等保護婦幼安全犯罪預防知識及觀念，提醒學生不要受害。

警方指出，擁有智慧型手機的學生比例越來越高，雖然智慧型手機帶來許多便利，但聊天軟體不乏淪為色情媒介，也可能被惡意使用，涉世未深的學子如一不注意就可能掉進陷阱。

(中時)