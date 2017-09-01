《K歌大明星》神級歌手齊聚 你一定不能錯過！

《K歌大明星》神人級來賓陶喆、任賢齊、辛曉琪、周興哲。(中視提供)

中視週六晚間《K歌大明星》，本週六(9/2)邀請到超重量級天王歌手們包括陶喆、任賢齊、辛曉琪、周興哲來到節目中現場與素人K歌。任賢齊因小燕姐一通電話義不容辭返台助陣，而辛曉琪在節目上遇到19年前拍MV的小女孩感動到起雞皮疙瘩！同為音樂人，陶喆與周興哲則是惺惺相惜，陶喆更有所感地表示：「台灣真的需要更多好的創作人。」

久未回台露面的任賢齊，這次因小燕姐的一通電話，義不容辭返台助陣上，但錄影過程他直說壓力很大！因為必須從現場眾多好手中挑出要對唱的歌手，又關乎到要送出闖關獎金！其中一位聲線與任賢齊極為相似的素人，在幕後一開口唱歌，任賢齊立馬吃驚地望向小燕姐：「你們…有請九孔來嗎？」而另一位挑戰者本身為樂團主唱，演唱任賢齊的「對摺」超動聽，只是被大家評點「唱得有點撒嬌」，他馬上不甘示弱又用很MAN的方式再唱一次，同樣獲大家讚賞。

任賢齊為小燕姐上《K歌大明星》。(中視提供)

辛曉琪重逢19年前拍MV的小女孩。(中視提供)

「療傷歌后」辛曉琪久未在螢光幕前露面，現場與歌迷一起回味了「味道」、「承認」等多首經典名曲，還回顧當年「承認」的MV，看到裏頭MV的場景與小女孩，辛曉琪陷入回憶：「那是潘協慶的作品，我還記得是19年前拍的MV了呀…」阿KEN則馬上「狗腿」說看起來就像是昨天才拍的！讓保養極好的辛曉琪一陣羞怯。然而最令人驚訝的是，現場挑戰者的其中一位，竟然就是剛剛MV裡的小女孩！如今唸大學了自己來報名參加《K歌》，辛曉琪驚喜又感動：「是19年前拍MV的那個小女孩嗎？天啊！我雞皮疙瘩都起來了！」

而首次與陶喆同台的周興哲，掩不住興奮又帶點羞怯，他坦言自己一直非常欣賞陶喆的歌曲，有幸與眾前輩們同台非常榮幸，也盼望未來有機會可與陶喆合作。陶喆也說自己有在關注周興哲，非常欣賞新生代的創作歌手，他認為詞曲創作最重要，更說：「台灣真的需要更多好的創作人」。他說這次錄《K歌》對他真是大挑戰，也擔心自己唱新歌會忘詞，聊到上次金曲獎遭消音，他話鋒一轉笑說：「希望今天麥克風沒聲音最好…免得我發生「人性化錯誤」把參賽者拖下水啦！」

周興哲上《K歌大明星》遇見偶像陶喆超興奮。(中視提供)

中視週六晚間8點、中天娛樂台週六晚間10點，本週9/2《K歌大明星》集結了陶喆、任賢齊、辛曉琪、周興哲等神人級天王天后，你一定不能錯過！

(中時電子報)