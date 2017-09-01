新竹241藝術空間即日起推出「藍圖」特展

新竹241藝術空間即日起推出「藍圖」系列特展，以全新面貌營造藝術生活場域，市長林智堅昨天也前往欣賞。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間即日起推出「藍圖」系列特展，以全新面貌營造藝術生活場域，市長林智堅昨天也前往欣賞。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間即日起推出「藍圖」系列特展，以全新面貌營造藝術生活場域，市長林智堅（左）昨天也前往欣賞。（陳育賢攝）

新竹241藝術空間即日起推出「藍圖」系列特展，帶來不同的藝術體驗，並以全新面貌營造藝術生活場域，市長林智堅表示，透過「新竹241藝術空間的設置，為兒童城市形塑了融合科技、數位、互動裝置與新藝術展演的獨特空間，滿足了老中青及孩子們的美感體驗。

林智堅指出，新竹241藝術空間自3月啟用至今，已達7000人次入館參觀，室內近300坪，為新竹區最大的展覽場域，4個展間著重於全方位的藝術視覺體驗，曾展出新媒體藝術、立體雕塑、攝影、工藝等多元創作媒材，讓每位走進新竹241藝術空間的民眾，能體驗多種不同形式藝術品，也是新銳藝術家大展長才的展演舞台，至今展出超過30位新銳藝術家作品，堪稱藝術家搖籃。

他說，新竹市是1座兒童城市，藝術啟蒙是教育重要的一環，但藝術與美感並不是寫完很多本參考書，就能考高分的技能，而是需要不斷體驗，才能累積的素養。

市府的責任就是打造美學環境，提供孩子豐富的機會，去欣賞藝術、體驗美學，讓藝術的種子在孩子心中紮根，新竹241藝術空間也是為此而生。

林智堅市長表示，除了241藝術空間的設立，市立美術館也轉型為「當代藝術場域」，用聲音創造光影、增加互動式展覽，讓美術館跟遊樂園一樣好玩。

今年4月曾推出《好玩藝兒》展覽，吸引逾2萬人參觀，創下開館10年記錄，同時盤整藝術資源，每年暑期舉辦「仲夏藝文季」，讓藝術展演在新竹市各個角落開花，明晚國際知名藝文團體「優人神鼓」更將於市府廣場帶來壓軸演出，邀請大家蒞臨同樂。

文化局指出，241藝術空間9月展期以「藍圖」為主軸，在挑高的特展間，邀請羅丹藝境帶來第3代本土油畫家許敏雄展出瑰麗綺幻的作品，以及建築人張真英花10年功研製出來的「土塑石」抽象作品，呈現兩人各自深耕藝術園地所創造出來的藝術藍圖。

另，第1展覽室，由新銳策展人郭朝淵以「自自然然─當代藝術的自然書寫」為主題，邀請兩位熱愛自然的青年藝術，展出繪畫與雕塑作品。

(中時)