北市為台灣磐石救難隊隊員孫宏新入祀忠烈祠

台北市2017年秋祭烈士入祀典禮於9月1日在北市忠烈祠舉行，今年秋祭入祀本市忠烈祠的烈士為台灣磐石救難隊隊員孫宏新。

入祀烈士孫宏新自民國1976年起任職北市國宅處及都市更新處，為民服務多年，退休後，投身於台灣磐石救難隊擔任志工。今年3月3日，孫烈士協助消防局支援花蓮縣萬榮鄉南二子山山域意外事故救援，積極執行無線電通訊中繼工作卻不幸遭暴漲之溪水沖走，於3月8日殉職。

為表達對故烈士尊敬緬懷之意，民政局以莊嚴隆重之入祀儀式，告慰烈士在天英靈。現場高雅的演奏與獻唱天籟，讓會場充滿著思懷的氛圍，緬懷烈士昔日身影。禮成時鳴放最高榮耀之喪砲，向烈士致上崇高的敬意，現場同時施放代表愛與思念的和平鴿，氣氛肅穆且溫馨感人。

(中時)