國內首起回收寶特瓶再製塑膠食器 業者加重詐欺罪起訴

位在彰化縣芳苑鄉的佑懋興塑膠企業公司，專門生產食品級塑膠容器，去年卻遭檢警和彰縣衛生局查獲，在製程配方中違法添加3成至7成的回收塑膠粉碎料，彰化地檢署近日偵結，將負責人張姓兄弟、謝姓生管人員與黃姓業助等4人依加重詐欺等罪名起訴。

起訴書指出，佑懋興接受新北市英玎公司委託，生產製造食品容器供好市多等大型連鎖超市使用，明知我國現行法令不容許摻入回收塑膠原料製程之食品容器在市面上販售，卻在購買全新塑膠粒料作為生產原料之外，又跟鹿港、桃園兩家業者購買回收塑膠再生的粉碎片加入製程。

前年9月2日，好市多委託李性稽核人員到廠區，從投料文件發現公司違法摻入回收塑膠料，擔任公司總經理與副總的張姓兄弟與謝姓生管人員謊稱是外勞拿錯料，並偽造外廠攪拌機日報表與外勞簽名，順利通過複查；去年9月仍以相同手法偽造報表，總計三度騙過李姓稽查員，規避違法使用回收塑料之事實。

根據檢方統計，佑懋興自2014年起總計生產的餅乾盒、泡芙盒，銷貨金額高達2267萬餘元，若換算出貨數量恐達500萬個。近日全案偵結，張姓兄弟、謝姓生管人員遭依加重詐欺罪、行使偽造私文書罪名起訴，黃姓業務助理遭加重詐欺起訴。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，回收再生塑料恐含重金屬、塑化劑殘留與污染風險，因源頭不易管控，國內《食品安全衛生管理法》明令禁用於食品容器；美國須專案申請調查核准後才能添加於製程，去年12月依違反《食安法》第17條要求限期改善，業者如今生產線已全部改做外銷，未再供應國產食器。

(中時)