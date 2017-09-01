為閃砂石車失足 工人墜8米坑洞受傷骨折

新北市樹林區中正、大安路口附近的汙水下水道工程施工處，今天上午11時，發生一起意外事件，一名水利局委外廠商的葉姓男工人，因為了閃避路過的車輛，不慎失足墜落至8米深的坑洞內，現場其他工人見狀後，連忙報警求助，警消人員獲報抵達後，利用工地吊車垂降將葉姓工人吊起，葉男獲救時意識清醒，此次意外造成葉姓男子骨折受傷，經送醫就診後已無大礙，詳細意外發生原因仍有待調查釐清。

(中天)