別撲空! 太平雲梯僅開放網路訂票者參觀

太平雲梯將在23日正式啟用，為讓民眾感受不同視覺饗宴，阿管處於昨天、今晚都在進行試點燈。(桃城影像文化工作室提供)

全台最長景觀吊橋「太平雲梯」，晝夜都有不同風情。(桃城影像文化工作室提供)

全台最長景觀吊橋「太平雲梯」將在23日正式啟用。(桃城影像文化工作室提供)

全台受矚目的最長景觀吊橋「太平雲梯」，話題火熱，近日阿里山管理處也在晚間試點燈，不論是白天、夜晚觀賞都別具一番風味，針對4日將開放雲梯門票預購，阿管處再三叮嚀，只受理網路訂票者，不開放現場購票，以免撲空。

阿管處表示，遊客要到太平雲梯，需經過著名的梅山36彎，其地形狹窄，會車不便，考量交通安全，因而只受理網路訂票者，不開放現場購票，因此再三呼籲想體驗的民眾一定要訂票，否則將敗興而歸。

太平雲梯啟用時刻逼近，阿管處於昨天及今晚都在進行試點燈，以7道彩虹顏色不斷變化，阿管處透露，23日啟用的晚間將正式點燈，讓民眾感受不一樣的風情，但至於未來夜間點燈時刻、燈光變換模式，目前還在研擬中，預計最快在下禮拜規畫完畢。

(中時)