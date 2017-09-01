竹市青草湖水域遊憩中心2日起試營運
為讓青草湖風華重現，新竹市政府今年7月底完成青草湖水域活動委外經營，業者並引進立式划槳（SUP）等水域活動及多元化遊憩服務，2日起試營運，市長林智堅表示，未來民眾可透過水上設施體驗青草湖魅力，清草湖將再成為觀光新亮點。
市府指出，立式划槳是時下最夯的休閒運動之一，結合獨木舟和衝浪板特色，可供1至3人乘坐或站立划槳，操作簡單容易上手，且青草湖水波穩定、水流起伏不大，適合民眾體驗，近年在台灣掀起熱潮。
青草湖水域活動委外經營後，將由業者邀請全台立式划槳好手來到青草湖體驗，並將規畫1系列相關訓練活動，目標成為全台最大的立式划槳專屬訓練基地。
青草湖水域遊憩中心2日起試營運，當天優惠體驗價每小時400元，3日至15日期間提供85折優惠，均採網路預約報名，16日開幕將帶來精彩立式划槳水上馬球示範賽，當天也推出買1送1體驗活動。詳情可至「青草湖水域遊憩中心」FB粉絲專頁瀏覽。
(中時)
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