美憂鬱男尋死前接失聯老友電話鼓勵 10年後結連理

凱文和布蕾克13歲時，在密西根州的聖經營隊認識。(摘自凱文的社群網站)

一通救命電話，為凱文和布蕾克牽起紅線。(摘自pasagraphy網站)

美國密西根州男孩凱文，13歲時在聖經營隊被同齡美少女布蕾克煞到，不過兩人沒發展純純的愛，只是偶爾打電話的普通朋友。凱文高三時得了憂鬱症，經常有自殺念頭，決定在畢業後一了百了。

但命運就是那麼奇妙，在他準備自殺的前5或10秒，他的手機突然響了，是個不認識的號碼。凱文覺得即使要死，也該弄清楚是誰打的，所以他接了電話，發現是1年沒通過話的布蕾克。他問對方什麼事，她告訴凱文，不知道為什麼，覺得必須打這通電話。

就像溺水的人抓到浮木，凱文對布蕾克吐露死意，雖然很納悶為何布蕾克會在這時間點打電話來，但他對人生中最後通話的人是她感到欣慰。布蕾克苦勸他打消念頭，點醒了求死的凱文。他們因為這通救命電話保持聯繫，在布蕾克結束一段愛情長跑後，心儀她多年的凱文終於向佳人告白，兩人去年結為連理。

凱文告訴哈芬頓郵報，分享這個故事，是想鼓勵有自殺念頭、快撐不下去的人，要勇敢找人傾吐，畢竟不是每個人都像他那麼幸運；他也希望有自殺傾向者的親朋好友，能多關懷這些人，以避免更多悲劇。

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(中時)