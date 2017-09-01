歷史建築「北門出張所」新開張 賣起客製化咖啡

北門出張所在閒置一年多後，重新開張，賣起「教堂典藏愛戀咖啡」，客製化口味多樣，北門區長曾榮嘉（左一）、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（左二）品嘗後都說讚。（莊曜聰攝）

北門出張所在閒置一年後，重新開張，賣起「教堂典藏愛戀咖啡」，客製化口味有17種之多，結合老建築之美，相當特別。（莊曜聰攝）

北門出張所在閒置一年後，重新開張，賣起「教堂典藏愛戀咖啡」，咖啡香結合老建築之美，相當特別。（莊曜聰攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處將洗滌鹽工場、錢來也雜貨店、景觀鹽湖、北門出張所打包委外經營，業者進駐後將陸續整修開放，而歷史建築北門出張所在閒置一年多後，也在日前重新開張，以「教堂典藏愛戀咖啡」為名，賣起客製化咖啡，口味多達17種，咖啡香結合老建築之美，別具風味。

新開張的北門出張所改成咖啡屋，賣起「教堂典藏愛戀咖啡」，有香草、白巧克力、夏威夷豆、太妃糖、炭燒榛果、義大利小餅乾等17種口味，還有鹽鄉北門特有的海鹽焦糖口味，遊客能在此品嘗到各式各樣口味的香濃咖啡。

接手經營「北門婚紗美地」的是彝璋文創公司，負責人是學甲出身，事業有成後打算回饋鄉里，董事長特助李依恬說，經營範圍包括北門出張所、洗滌鹽工場、錢來也雜貨店、景觀鹽湖等，洗滌鹽工場將以文創百貨公司的方式呈現，並定期規劃藝文特展，景觀鹽湖區則有設計體驗場、兒童戲沙區、星空露營地等規劃，預計10月底啟用。

雲管處處長徐振能表示，未來水晶教堂整修完成後，也計畫委外經營，成為濱海地區舉辦戶外婚禮的場館之一，年底前整個園區的全面更新，希望能為北門地區，再帶來新的觀光熱潮。

(中時)