防制美艦？ 陸海軍連6天南海實彈軍演
中國大陸海事局日前發布的禁航通告，自8月29日8時至9月4日8時設立臨時軍事禁航區，在南海西沙海域進行實彈射擊訓練。據陸媒報導，大陸海軍南海艦隊於8月初與海軍陸戰隊聯合進行「奪島演練」。
大陸海事局官網8月27日發布編號「瓊航警0081」，自8月29日起連續6天在西沙海域進行實彈射擊訓練，並要求有關船舶避開禁航區，以確保安全。中華民國、中國大陸以及越南三方都宣稱擁有西沙海域主權，目前由中國大陸實際掌控。
據新浪網報導，南海艦隊071型兩棲船塢登陸艦998昆侖山艦與海軍陸戰隊員、直8直升機、野馬氣墊登陸艇等，8月初在南海聯合進行「跨晝夜立體投送登陸演練」；演練中登陸的目標是「南海某陌生島嶼」。對於大陸軍演，越南外交部於昨日要求中國大陸停止在南海爭議海域進行軍演，避免南海局勢更加複雜。
美國軍艦今年5月中後3度駛近中國大陸在南海實際掌控的島礁，中共海軍均派出機艦予以警告驅離。最近一次是，美方在8月10日派出麥凱恩號驅逐艦駛近在南沙群島的美濟礁約6浬處，陸方派出2艘護衛艦和1艘海警船尾隨，並發出至少10次警告。
中華民國也於今年5月26日至29日在太平島展開夜間射擊訓練，提升島上官兵的夜戰能力。這是總統蔡英文自去年就職以來，太平島第一次進行夜間實彈射擊演練。我方於8月24日再次進行南沙群島的太平島進行實彈射擊演習，越南外交部也表示抗議，稱指此舉是侵犯越南主權的行動，越方對此堅決反對。
對此，行政院及外交部皆指出，依照歷史、地理及國際法，南海諸島及其周遭海域均屬中華民國固有領土及海域，我國對其享有國際法的權利。
(中時電子報)
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