竹縣紅樹林木造涼亭被燒毀 民眾又氣又心疼

新竹縣新豐鄉紅樹林保護區木造涼亭遭人縱火燒毀。(邱立雅攝)

新竹縣新豐鄉紅樹林生態保護區涼亭8月底遭人縱火，木造涼亭燒得面目全非，預計修繕費用將耗資上百萬元。該涼亭為紅樹林生態保護區必經之路，目前公所已封鎖現場，將盡速製作告示牌，讓前來遊憩的民眾改道而行。

鄉公所人員1日上午到現場視察，發現整座木造涼亭已被燒得一片焦黑，甚至還有區域已經脆化，連鐵皮屋頂都整個坍下來，旁邊的水筆仔也薰得乾枯焦黃。

不少遊客前來拍照賞景，發現入口被封鎖，得知木造涼亭被燒毀，紛紛驚呼：「怎麼會這樣？」還有來自台北的遊客特地來重溫舊夢，沒想到涼亭全毀。

(中時)