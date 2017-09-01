竹縣紅樹林木造涼亭被燒毀 民眾又氣又心疼
新竹縣新豐鄉紅樹林生態保護區涼亭8月底遭人縱火，木造涼亭燒得面目全非，預計修繕費用將耗資上百萬元。該涼亭為紅樹林生態保護區必經之路，目前公所已封鎖現場，將盡速製作告示牌，讓前來遊憩的民眾改道而行。
鄉公所人員1日上午到現場視察，發現整座木造涼亭已被燒得一片焦黑，甚至還有區域已經脆化，連鐵皮屋頂都整個坍下來，旁邊的水筆仔也薰得乾枯焦黃。
不少遊客前來拍照賞景，發現入口被封鎖，得知木造涼亭被燒毀，紛紛驚呼：「怎麼會這樣？」還有來自台北的遊客特地來重溫舊夢，沒想到涼亭全毀。
(中時)
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