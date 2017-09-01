捷運磨蹭女子臀部 嫌犯反辯自己被害

警方將蘇男依性騷擾防治法移送法辦。（林郁平翻攝）

一名52歲蘇姓男子日前搭乘台北捷運時，用下體不斷磨蹭女子臀部，一旁民眾發現大喊「你這個變態！」蘇男才落荒而逃，但最後仍被見義勇為的民眾制伏，扭送警方處理。蘇男辯稱，是被害人一直看他，他才想遠離現場，甚至表示以後不敢住在台北市了。

警方調查，擔任管理員的蘇男從景美站上車，欲前往信義區，在列車行經忠孝敦化站時，被一旁的正義姊看見他正在用下體磨蹭前方的女子，正義姊立即將被害人拉開，大喊「你這個變態！」蘇男見事跡敗露，拔腿在車廂內奔跑逃竄，待捷運開到國父紀念館站立即跳下車企圖逃逸，但還是被見義勇為的民眾將他制伏交給警方。

被害人表示，當時的確感到臀部遭到碰觸，原本以為是因人潮擁擠、其他乘客的包包不慎碰到，所幸一旁的正義姊目睹後出手制止。蘇男則辯稱，因為自己穿著短褲，才會遭人誤解有生理反應，並反指是被害人一直目視他，令他想遠離被害人，更直呼因涉入此案，想儘速搬離、不敢居住在台北市。警方訊後，將蘇男依性騷擾防治法移送偵辦。

(中時)