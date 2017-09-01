少年仔出手 吳新榮老家有新貌
鹽分地帶文學名人吳新榮在將軍的老家「延陵古厝」，頗具歷史意義，吳萱草、吳新榮父子及高雄市道明中學創辦人吳道明都曾居住過，但因年久失修，已呈現半廢棄狀態，嘉義大學景觀系及台南應用科大洄游農村將衍團隊攜手合作，連繫到古厝後人允諾借用，進行景觀改善，未來將成為社區民眾休憩場所，以及地方青年工作空間。
「延陵古厝」是吳新榮祖父吳玉瓚在日治時期所建，距今已經有超過百年歷史，吳萱草成立台灣第一詩社「嶼江吟社」，再傳給其子吳新榮，是鹽分地帶文學的領導人物，當時同住的還有叔叔吳本立，他資助吳新榮赴日學醫，其子吳道明則是高雄市道明中學創辦人，才人輩出。
古厝後來由吳新榮的弟弟吳國卿、吳壽坤等人繼承，吳壽坤利用「車厝」工法，將部分古厝搬遷至馬路旁，再以千斤頂撐起老屋，下方砌上承重牆，原一樓木作建築成為二樓街屋，但後人陸續外移，古厝年久失修、內部雜亂不堪。
地方人士聯絡吳家後代，取得同意後，由嘉義大學景觀系學生組成的台南築角參賽團隊「艷紫荊鴻一瞥」進駐，6位同學發揮巧思，把破碎的屋瓦、老舊的紅磚都當成材料，廢棄水泥瓦排列做成花圃；碎裂的紅瓦片如馬賽克般「拼貼」在地面，兩個月的時間，讓人耳目一新，未來將開放民眾參觀，追想古厝詩風。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。