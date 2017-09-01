少年仔出手 吳新榮老家有新貌

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中國時報記者／
少年仔出手　吳新榮老家有新貌
鹽分文學名人吳清榮老家，出過不少名人，因年久失修已成半廢棄狀態，在今年台南築角入選，並由大學生團隊整修後，未來將成為社區民眾休憩場所。（莊曜聰攝）
少年仔出手　吳新榮老家有新貌
鹽分文學名人吳清榮老家，因年久失修已成半廢棄狀態，嘉義大學景觀系及台南應用科大洄游農村將衍團隊合作進行景觀改善，用兩個月時間完成。（莊曜聰攝）

鹽分地帶文學名人吳新榮在將軍的老家「延陵古厝」，頗具歷史意義，吳萱草、吳新榮父子及高雄市道明中學創辦人吳道明都曾居住過，但因年久失修，已呈現半廢棄狀態，嘉義大學景觀系及台南應用科大洄游農村將衍團隊攜手合作，連繫到古厝後人允諾借用，進行景觀改善，未來將成為社區民眾休憩場所，以及地方青年工作空間。

「延陵古厝」是吳新榮祖父吳玉瓚在日治時期所建，距今已經有超過百年歷史，吳萱草成立台灣第一詩社「嶼江吟社」，再傳給其子吳新榮，是鹽分地帶文學的領導人物，當時同住的還有叔叔吳本立，他資助吳新榮赴日學醫，其子吳道明則是高雄市道明中學創辦人，才人輩出。

古厝後來由吳新榮的弟弟吳國卿、吳壽坤等人繼承，吳壽坤利用「車厝」工法，將部分古厝搬遷至馬路旁，再以千斤頂撐起老屋，下方砌上承重牆，原一樓木作建築成為二樓街屋，但後人陸續外移，古厝年久失修、內部雜亂不堪。

地方人士聯絡吳家後代，取得同意後，由嘉義大學景觀系學生組成的台南築角參賽團隊「艷紫荊鴻一瞥」進駐，6位同學發揮巧思，把破碎的屋瓦、老舊的紅磚都當成材料，廢棄水泥瓦排列做成花圃；碎裂的紅瓦片如馬賽克般「拼貼」在地面，兩個月的時間，讓人耳目一新，未來將開放民眾參觀，追想古厝詩風。

(中時)

關鍵字：古厝吳新榮景觀嘉義大學
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