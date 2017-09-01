菲外長：盼和平解決南海問題 未必要與中對峙

菲律賓外交部長卡耶塔諾（Cayetano）8月31日表示，如果中菲兩國在南海的爭端可以得到和平解決，那麼總統杜特蒂所領導的政府，願意忍受指責其對中過於軟弱的批評。他還表示，杜特蒂希望和平解決南海問題的策略已經取得了成果。

據新加坡《海峽時報》等多家亞洲媒體報導，在韓國釜山參加東亞-拉美合作論壇會期間，卡耶塔諾在接受采訪時表示，「我們可以在避免武裝衝突或爭吵升級的情況下繼續捍衛我們的權益。現在與以往出現的種種麻煩和實質性問題將會通過外交手段解決，但這並不代表我們（中國和菲律賓）要在媒體面前對峙，因為這不利於幫助我們創造良好的對話氛圍。」

對此，菲律賓《世界日報》稱，這表明了菲律賓政府寧可被批評對中國太過軟弱，也不願放棄在和平解決南海問題上的努力。

卡耶塔諾表示，杜特蒂希望和平解決南海問題的策略已經取得了成果。他稱，在與中方達成的一個暫時性的捕魚協議後，菲律賓漁民現在可以在一些有爭議的海域進行捕魚。他暗示政府將不會改變當前的策略，並表示「如果你的策略已經有了成果，並且正在向著目標前進，那麼就無需進行改變，不是嗎？」

(旺報)