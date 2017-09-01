空品不佳拉警報 中市府通知台電預備降載
中部地區空品不佳，全台16個空品監測站有8個達到橙色等級預警2級應變，環保局啟動空汙防制應變措施，根據最新PM2.5監測數據，已有5站達54ug/m3、1站達71ug/m3，中市府已通知台中火力發電廠進行預備降載程序，減緩空汙情形。
受颱風「瑪娃」外圍低氣壓環流影響，昨天起連續3天，中南部地區風場微弱，空氣品質受到影響，今天下午4時，全台中16個空品測站，共有沙鹿、龍井、大肚、文山、忠明、太平、豐原及后里測站達到橙色預警2級等級，對敏感族群不健康，環保局再度啟動空汙防制應變措施。
環保長白智榮表示，總計出動人力16人及車輛11輛，執行各項應變作業，包括通知70廠家配合加強道路洗掃作業、檢查8家連續自動監測數據、查核2家工廠、查核河川裸露地、通知100家營建工地加強工地灑水、查核6處營建工地，暫未發現逸散汙染與河川揚塵等違規情形。
依據PM2.5最新監測數據，目前全台中已有5站達54ug/m3、1站達71ug/m3，市府隨即通知台電進行預備降載程序，盼有效減緩空汙，也提醒敏感族群朋友，減少外出或配戴口罩，周六日假日期間，預估颱風將遠離、風向偏南風，空品將稍有改善。
(中時)
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