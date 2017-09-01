七股龍山聚落防護圍堤 2公尺缺口補齊
七股龍山聚落因地勢低窪，若是豪雨遇上大潮，聚落就會因海水倒灌淹成一片，台南市水利局2015年起辦理聚落防護工程，目前僅西泊區周邊完工，東泊區仍有約2公尺長的缺口，預計9月底即將發包，完工後，可大幅改善七股龍山聚落多年淹水情況。
水利局副局長黃文彥表示，今年7月尼莎颱風及海棠颱風接連襲台時，七股單日累積降雨量高達248毫米，日前天鴿颱風適逢大潮，沿海地區海水位高漲，一度高出路面約20公分，龍山聚落都未傳出嚴重災情，往年若遇上此情況，七股龍山地區早已水淹民宅。
水利局近年來進行龍山漁港東泊區北側碼頭復建、六成中排一護岸災後復建、龍山聚落圍堤防護等工程，逐步在龍山村落築起「防水牆」，有效阻絕外水，並搭配抽水機組排出內水，不過，東泊區仍有一處約2公尺長的缺口尚未完成。
黃文彥說，七股區龍山聚落防護一度因居民抗拒，無法施工，但經過多次溝通後，今年9月底預計辦理七股區龍山聚落防護工程第二期發包，核定650萬元經費，工期約5個月，因應目前仍在防汛期，施工日期會等到今年汛期尾聲，並在明年汛期前完工。
此外，水利局也提到，為防止潮水倒灌溢淹，目前也計畫斥資1.5億，引進荷蘭的防潮閘，將設置在六成排水下游出水口，正委託設計階段，未來倘若順利施作，可望成為台南第一座防潮閘。
(中時)
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