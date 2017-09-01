左營分局大執法 1周取締違停700件
高雄市左營分局最近執行交通違規大取締，1周取締違停達700件以上。
警方表示，一些汽、機車駕駛人因停車空間有限，或貪圖一時方便進而違規停車，致其他車輛因路幅縮減，必須偏向閃避，易與其他直行車發生側撞或擦撞，類似情況經常造成行車事故發生。
警方最近針對左營區違停熱區博愛二路沿線、自由三路自由市場周邊、左營高鐵站周邊、哈囉市場周邊、左營大路沿線違規併排停車、紅線停車、佔用公車停靠區及路口10公尺內停車、人行道（騎樓）停車等交通違規項目大執法，經統計自8月25日起至8月31日，已取締違停逾700件。
左營分局呼籲用路人應確實遵守交通規則，以免害人害己。
(中時)
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