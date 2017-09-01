闖空門偷竊觸警鈴 竊賊插翅也難飛

柳營東昇里一處民宅1日凌晨遭竊嫌入侵，小偷誤觸警鈴，讓警方隨即趕到現場包圍，逮獲黃姓竊嫌。經警方調查，黃嫌還涉及8月份太康有機農場內的竊案，落網後自知無法脫逃，呆坐客廳，感嘆「這次插翅也難飛了」。

警方指出，該戶屋主長期居住在外地，較少在住家走動出入，黃嫌恐看準這點，昨日凌晨潛入屋內欲偷竊。不過，該戶民宅因有裝設防盜系統，黃嫌在破窗入屋時，不慎觸動警鈴，柳營分駐所線上巡邏警員劉洪斌及劉家濬，隨即前往查看。

警方抵達現場時，發現窗戶有遭破壞的痕跡，屋內也發出翻動的聲響，研判小偷還在屋內，員警立即包圍前後門，同時，通知住在麻豆的屋主，當場逮獲黃嫌。黃嫌落網後，自知無法脫逃，嚇得呆坐在客廳約半小時，感嘆「這次插翅也難飛了」。

警方在現場起出黃嫌犯案用的梯子、油壓剪以及用來裝戰利品的「飼料袋」，同時一查才發現，黃嫌還涉及8月份太康有機農場內的竊案。屋主事後也感謝警方及時到場，雖然平常並未居住在內，但有警察這樣貼心的服務，讓人也安心不少。

(中時)